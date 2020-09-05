Китай намерен взыскать с Украины миллиарды за «Мотор Сич»

Киев, 5 сентября. Китайские инвесторы расположенного на Украине завода «Мотор Сич» не собираются соглашаться с арестом акций Киевом. Представители Поднебесной намерены взыскать с украинцев ущерб в размере в 3,5 миллиарда долларов.

Китайские инвесторы собираются начать против Украины международный арбитраж, о чем стало известно украинским СМИ. Представители компании Skyrizon приобрели еще четыре года назад большую часть акций завода, однако воспользоваться плодами советского двигателестроения им так и не удалось. С помощью технологий производства авиадвигателей Пекин мог серьезно укрепить свою обороноспособность, что, разумеется, совершенно не понравилось Соединенным Штатам. В конечном итоге украинские спецслужбы заморозили проданные акции компании, а «Мотор Сич» погрузился в долгосрочный кризис.

Теперь китайские инвесторы призывают Киев к диалогу и в крайнем случае намерены взыскать с украинцев потерянные средства. Дело в том, что на данный момент владельцы предприятия не могут как-либо повлиять на управление заводом, а права всех держателей акций нарушаются. Общие собрания уже давно не проводились, а дивиденды не поступают акционерам. В то же время «Мотор Сич» продолжает ветшать и утрачивать свою значимость. Продукция завода перестает быть конкурентоспособной, а общие показатели приходят в упадок.

Привлеченный к ответу Киев оказался между двух огней, так как на него оказывают давление и Китай, и США, не позволяющие отдать «Мотор Сич» КНР. Вполне возможно, что у инвесторов все-таки получится взыскать с Украины миллиарды долларов.

Однако это далеко не единственные финансовые потери, которые угрожают украинской стороне. Как сообщалось ранее, Украина потеряет миллиарды в случае запуска «Северного потока — 2».