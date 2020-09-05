Пашаев раскрыл, какой срок назначат Ефремову

Москва, 5 сентября. Адвокат заслуженного артиста Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью телеканалу «Москва-24» раскрыл, какой срок назначат его клиенту. По его мнению, Пресненский районный суд Москвы приговорит актера к шести-восьми годам колонии общего режима.

«От шести до восьми лет колонии общего режима», — сказал Пашаев, говоря о своем прогнозе на приговор Ефремову.

Приговор актеру, как ожидается, вынесут во вторник. В ходе прений сторон гособвинение просило приговорить звезду к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Пашаев просил суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы, в крайнем случае — отправить знаменитость в колонию-поселение.

Сам Ефремов вину признал и раскаялся. Он сравнил приговор, запрошенный прокурором, со смертным.

В начале июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал автомобильную аварию в центре Москвы. В результате происшествия погиб Сергей Захаров. Его родные требуют для артиста справедливого наказания. Поддерживают родственников жертвы ДТП многие эксперты, в частности, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он убежден, что 56-летний артист должен сидеть в тюрьме.