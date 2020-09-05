В США раскрыли цель полета бомбардировщиков рядом с Крымом

Москва, 5 сентября. Американские бомбардировщики B-52 пролетали в сторону Крыма в сопровождении средств разведки и наблюдения. Полет был предпринят для отслеживания реакции российских ПВО. Об этом сообщили западные журналисты.

Американское издание The Drive выдвинуло предположение, что самолеты ВВС США собирали информацию о российских системах противоракетной обороны. В частности, изучалась реакция на приближение к границам РФ американских стратегических бомбардировщиков. Согласно предположениям западных журналистов, самолеты-разведчики ВВС США могли определять параметры излучения радаров систем ПВО в Крыму и их боевой порядок действий.

Накануне сообщалось о приближении американских бомбардировщиков к границам России в Крыму. Самолеты подлетели со стороны Украины. Для перехвата в воздух были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре Су-30. Приближение сил ВВС США к российским границам эксперты назвали «агрессивной акцией», а жители США призвали прекратить провокации.