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Межевич ответил поговоркой на угрозы ФРГ усилить санкции против Белоруссии

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Межевич ответил поговоркой на угрозы ФРГ усилить санкции против Белоруссии

«Не надо считать других дурнее себя» — именно с такими словами можно обратиться к европейским политикам, которые почему-то убеждены в том, что дают правильные советы главе Республики Беларусь. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил исполняющий обязанности руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Так собеседник ФАН отреагировал на интервью министра иностранных дел Германии Хайко Мааса таблоиду Bild, в котором тот угрожал руководителю Белоруссии Александру Лукашенко «дальнейшими санкциями», если он не отреагирует на требования Евросоюза, не начнет переговоры с оппозицией и не проведет новые президентские выборы. Очевидно, что в бой пошла «тяжелая артиллерия» — ранее о своем намерении ввести ограничительные меры высказывались только прибалтийские страны.

«Есть такая поговорка: обещать — не значит жениться, — заметил Межевич. — Тем более что работа министра иностранных дел — это работа, что называется, «говорить». В этом нет ничего плохого — разговор может вестись как о позитивных, так и о нейтральных, так и о неприятных кому-то вещах.

Но конкретно в данном случае эффекта, на который рассчитывал немецкий дипломат, не получается — дело в том, что Александр Григорьевич уже прекрасно понимает, что Европа ему не друг и не станет им, по всей видимости, уже никогда. Так что «выстрел» Мааса бьет не то чтобы «мимо цели» — просто цель эта уже надежно защищена. С востока».

Межевич ответил поговоркой на угрозы ФРГ усилить санкции против Белоруссии

Политолог заметил, что данный факт не мог не быть известным главе германского МИД, учитывая разветвленную сеть источников информации, которой обладает каждое уважающее себя дипломатическое ведомство.

«Так что я абсолютно убежден, что крыло советников в окружении Лукашенко, которое выступает за более плотную интеграцию РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства, после подобных заявлений только укрепится», — подчеркнул эксперт. 

Собеседник ФАН также прокомментировал требования Мааса к президенту Белоруссии провести новые выборы и начать общение с оппозиционными лидерами.

«Пускай министр иностранных дел Германии «требует» что-нибудь у своей жены, — возмутился Межевич. — А Лукашенко — это президент независимой страны, которая не входит в Европейский союз, так что приставать к нему с подобными претензиями не надо. А то, что диалог между властью и обществом в Республике Беларусь нужен, считаю, в том числе, и я сам. Вопрос только в том, с кем именно он будет вестись и на каких условиях».

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