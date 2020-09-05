Межевич ответил поговоркой на угрозы ФРГ усилить санкции против Белоруссии

«Не надо считать других дурнее себя» — именно с такими словами можно обратиться к европейским политикам, которые почему-то убеждены в том, что дают правильные советы главе Республики Беларусь. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил исполняющий обязанности руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Так собеседник ФАН отреагировал на интервью министра иностранных дел Германии Хайко Мааса таблоиду Bild, в котором тот угрожал руководителю Белоруссии Александру Лукашенко «дальнейшими санкциями», если он не отреагирует на требования Евросоюза, не начнет переговоры с оппозицией и не проведет новые президентские выборы. Очевидно, что в бой пошла «тяжелая артиллерия» — ранее о своем намерении ввести ограничительные меры высказывались только прибалтийские страны.

«Есть такая поговорка: обещать — не значит жениться, — заметил Межевич. — Тем более что работа министра иностранных дел — это работа, что называется, «говорить». В этом нет ничего плохого — разговор может вестись как о позитивных, так и о нейтральных, так и о неприятных кому-то вещах. Но конкретно в данном случае эффекта, на который рассчитывал немецкий дипломат, не получается — дело в том, что Александр Григорьевич уже прекрасно понимает, что Европа ему не друг и не станет им, по всей видимости, уже никогда. Так что «выстрел» Мааса бьет не то чтобы «мимо цели» — просто цель эта уже надежно защищена. С востока».

Политолог заметил, что данный факт не мог не быть известным главе германского МИД, учитывая разветвленную сеть источников информации, которой обладает каждое уважающее себя дипломатическое ведомство.

«Так что я абсолютно убежден, что крыло советников в окружении Лукашенко, которое выступает за более плотную интеграцию РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства, после подобных заявлений только укрепится», — подчеркнул эксперт.

Собеседник ФАН также прокомментировал требования Мааса к президенту Белоруссии провести новые выборы и начать общение с оппозиционными лидерами.