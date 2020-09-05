Избитый Широковым судья раскрыл подробности конфликта

Москва, 5 сентября. Футбольный эксперт и экс-игрок сборной России Роман Широков обвинен в избиении. В Сети появилась информация о том, что рефери Никита Данченков дал показания в полиции против спортсмена.

По словам судьи, нападение на него произошло 10 августа в ходе матча между любительскими командами.

Широков, который ранее играл за «Спартак», был недоволен тем, что судья не назначил пенальти в пользу его команды. Широков, как цитирует рефери СМИ, стал громко возмущаться и нецензурно выражаться. Судья не стал терпеть оскорбления в свой адрес.

Широков понял, что судья остановил игру, чтобы показать тому красную карточку. По словам Данченкова, спортсмен в грубой форме пригрозил ему «жесткими интимными отношениями», если его удалят с поля.

Судья не испугался разбушевавшегося спортсмена. Тогда Широков налетел на него с кулаками. Рефери пропустил несколько ударов и упал. В конце он получил удар ногой в кисть.

Возле раздевалки спортсмен, по словам Данченкова, прокомментировал свою агрессию.

«Это вам за вчерашнее», — сказал спортсмен.

Напомним, что за день до происшествия московский «Спартак» играл с «Сочи». Матч закончился со счетом 2:2 и вызвал шквал негодования касательно судейства. Московский клуб вел со счетом 2:0, но судья дважды назначал весьма спорные пенальти в ворота «Спартака». Владелец клуба Леонид Федун после игры даже собирался снять команду с дальнейшего участия в российском чемпионате, пишет «Ридус».