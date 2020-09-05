Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Москва, 5 сентября. Российский истребитель МиГ-31 перехватил самолет ВВС Норвегии. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

МиГ-31 из состава дежурных сил Северного флота по противовоздушной обороне был поднят в воздух над Баренцевым морем в субботу. Отмечается, что это было сделано «для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ».

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии», — указали в Национальном центре управления обороной РФ.

Российский истребитель вернулся в пункт базирования после того, как норвежский самолет сменил курс и развернулся от российской государственной границы. В центре добавили, что нарушений со стороны самолета ВВС Норвегии зафиксировано не было.