Судья АрМи-2020 назвал составляющие успеха российской команды

Москва, 5 сентября. Главный судья Армейских международных игр назвал причины успеха российской команды в соревнованиях. Александр Ленцов выделил несколько составляющих успешного выступления.

Ежегодные победы российских военных в Армейских международных играх советник министра обороны России и главный судья соревнований Александр Ленцов объяснил тем, что российская команда участвует в большинстве конкурсов. Это помогает заработать необходимое количество баллов для победы в общем зачете.

«Первое — мастерство, второе — ответственность командиров всех уровней. И, естественно, бережное и уважительное отношение к людям приводит к высоким результатам», — отметил Ленцов.

В этом году Армейские международные игры прошли с 23 августа по 5 сентября. Этапы соревнований проводились на территории восьми государств. Всего в играх участие приняли около 5 тысяч военнослужащих из 200 команд.