Банковский счет Елены Летучей арестовали из-за долга

Москва, 5 сентября. Банковский счет популярной российской телеведущей Елены Летучей арестован из-за долга. Об этом говорится в сообщении УФССП по Ярославской области.

Судебные приставы арестовали счет Летучей из-за долга по кредиту в размере 350 тысяч рублей. Указанная сумма была списана с одного из ее счетов.

«Денежные средства на счете должницы были арестованы, женщина оповещена об аресте при помощи смс-сообщения. <…> Практически 400 тыс. рублей было списано со счета в принудительном порядке», — говорится в сообщении.

Летучая часто делится с фанатами новыми снимками. Недавно она показала кадры с отдыха в Сочи. На видео знаменитость предстала в купальнике на яхте в Черном море. Фанаты Летучей восхитились ее шикарной фигурой в черном бикини. Также она удивила поклонников «волосатыми» ногами на отдыхе в Танзании.

Телеведущая покорила фанатов и фотографией в кружевной ночной рубашке. Сексуальный вид Елены взбудоражил интернет-пользователей.