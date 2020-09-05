В Forbes разоблачили приманку США для Су-27

Москва, 5 сентября. Российские Су-27 могли попасть в разведывательную ловушку, подстроенную американским командованием. К такому выводу пришли журналисты издания Forbes, прокомментировавшие недавнюю встречу бомбардировщика США и российских истребителей.

В конце августа текущего года истребители Су-27 пересеклись с боевой машиной США в небе над Черным морем. Тогда российские пилоты достаточно близко подошли к бомбардировщику, в связи с чем Вашингтон вскоре выразил протест, пишет «ПолитРоссия».

Однако американские журналисты пришли к выводу, что именно представители США стремились к встрече с российскими самолетами. Дело в том, что, когда российские истребители поднялись в воздух и начали искать потенциального противника, неподалеку находились еще и два четырехмоторных разведывательных самолета Великобритании RC-135V / W Rivet Joint.

Данные машины применяются НАТО для сбора информации о системах противовоздушной обороны противника, поэтому совершенно не удивительно, что они наблюдали за российской стороной. США и их союзники разыграли «разведывательный гамбит», специально подведя свой самолет к российским рубежам, разоблачили приманку США для Су-27.

Однако не стоит считать, что командование РФ легко заглотило приманку Америки. Как сообщает издание, русские знали, что за ними следят. Однако при этом, судя по всему, российская сторона так же наблюдала за противником.

Стоит сказать, что пересечение американских и российских самолетов беспокоит даже рядовых граждан США. Как сообщалось ранее, американцы потребовали прекратить провокации ВВС США у границ России.