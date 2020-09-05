Бородина сравнила Бузову с «ягненком» в ответ на колкость

Москва, 5 сентября. Теледива Ольга Бузова обменялась «колкостями» с коллегой Ксенией Бородиной. Судя по «хроникам» в Instagram, зачинщиком стала именно Бузова.

Недавно певица Ольга Орлова выложила фотографию, на которой она запечатлена с Бородиной. Девушки в последнее время часто появляются вместе на публике. Фанаты не исключают, что две знаменитости крепко подружились.

Ольга Бузова, как выяснилось, следит за аккаунтами знаменитостей.

«Как вам идет мое фирменное карэ, красотки», — написала теледива.

Не исключено, что таким образом телеведущая публично заявила, что две «красотки» частично скопировали ее образ. В звездной среде обвинение в копировании звучит особенно жестко.

Бородина не осталась в долгу и постаралась «поддеть» Бузову.

«Твое фирменное может быть только каре ягненка. Любим, целуем», — написала Ксения Бородина.

Кстати, некоторые поклонники заступились за Бородину. Одна из фанаток считает, что именно Бузова копировала Бородину.

«Сколько Ксюшу помню на телеке, у нее всегда то карэ, то длинные! По-моему, это Бузова всегда под нее косила», — поделилась наблюдением девушка.

Напомним, что в августе у Бузовой произошел небольшой конфликт с юмористкой Мариной Федункив. Тогда ситуацию урегулировал Филипп Киркоров, сообщает «Подмосковье сегодня».