Порошенко сравнил введенные против него санкции РФ с госнаградой

Киев, 5 сентября. Бывший президент Украины Петр Порошенко сравнил введенные Россией против него санкции с «государственной наградой». Соответствующий пост он опубликовал в своем профиле в Facebook.

«Россия ввела персональные санкции против меня как пятого президента Украины. Считаю, это как государственная награда. <...> Это как знак качества», — написал украинский политик.

Росія запровадила персональні санкції проти мене як п’ятого президента України. Вважаю, це як державна нагорода. А крім того, проти Олега Синютки, проти Степана Кубіва і багатьох інших патріотів. Це – як знак якості. https://t.co/rsTR4sbTOt — Петро Порошенко (@poroshenko) September 5, 2020

Накануне российское правительство ввело санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко. В санкционном списке также оказались лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, член запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис1 крымско-татарского народа» Ахтем Чийгоз, бывший представитель президента в Раде Ирина Луценко и другие. Всего в списке значится 41 человек.

Ограничения предусматривают блокировку денег на счетах на российской территории, а также запрет на вывоз капитала за пределы государства. Стоит отметить, что это решение стало зеркальным ответом на действия Киева, который после воссоединения Крыма с РФ стал регулярно расширять экономические ограничения.

Политический обозреватель МИА «Россия Сегодня» Владимир Корнилов в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему Порошенко сейчас попал под санкции. Он также не исключил, что такая участь может ждать нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

1 Организация запрещена на территории РФ.