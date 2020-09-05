Сатановский заявил о бессилии Запада против России в Белоруссии

Москва, 5 сентября. Российский политолог Евгений Сатановский рассказал о попытках Запада взять под свой контроль Белоруссию.

По его словам, Россия должна была стать «главным блюдом» для Запада, в то время как Украина приняла на себя роль «салата», Белоруссию пытались сделать «первым блюдом», а Казахстан – закуской. Однако на самом деле «заокеанские партнеры» и их европейские союзники стремились получить контроль именно над РФ, чтобы устранить конкурента и завладеть его многочисленными ресурсами.

«Все, что происходит в Белоруссии — просто очередной акт этого процесса. И как же вовремя «отравили» Навального!» — подчеркнул эксперт.

Сатановский отметил, что новые обвинения в адрес российского руководства вызваны тем, что Москва не позволила реализовать в Белоруссии «украинский сценарий». Вместо этого Россия «внезапно показала зубы», когда президент РФ заявил об имеющимся резерве силовиков для поддержки руководства Белоруссии. Москва не позволила Белоруссии стать частью «обеда» Запада, поэтому столь быстро было сфабриковано отравление Алексея Навального, передает «Экономика сегодня».

Сатановский также уточнил, что работа против России заключается не только в выдвижении новых обвинений и требований. Вашингтон продолжает подрывать систему договоров по безопасности и стабильности. Эксперт считает, что в данный момент международная обстановка напряжена до предела. При этом дальнейшая эскалация может обернуться ядерными ударами между Америкой и Россией.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. При этом Тихановская заявила, что не признает результаты голосования.

После завершения голосования в столице Белоруссии вспыхнули несанкционированные протестные акции. Белорусские правоохранители были вынуждены использовать водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты, чтобы не допустить беспорядков.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестные акции в стране управлялись из-за границы. По его словам, спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии. 4 сентября глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что поддерживаемые руководством Польши, Литвы, Чехии и Украины деструктивные силы пытались осуществить государственный переворот в республике.