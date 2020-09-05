Главы Генштабов РФ и Армении обсудили военно-техническое сотрудничество

Москва, 5 сентября. Глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов и его коллега из Армении Оник Гаспарян провели переговоры в Подмосковье, в ходе которых обсудили двустороннее сотрудничество в военно-технической сфере.

«Военное сотрудничество между нашими странами развивается как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, прежде всего ОДКБ», — сказал Герасимов на встрече, прошедшей в рамках церемонии закрытия Международных армейских игр.

Начальники генеральных штабов вооруженных сил России и Армении #ВалерийГерасимов и Оник Гаспарян обсудили сотрудничество в военной сфере в ходе встречи в Подмосковье #НГШ #РоссияАрмения #ДвусторонниеВстречи #Переговоры @ArmeniaMODTeam pic.twitter.com/IhUlx2vul2 — Минобороны России (@mod_russia) September 5, 2020

Начальник Генштаба ВС РФ также поблагодарил Армению за участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Гаспарян в свою очередь выразил признательность российским военным медикам, которые оказали помощь Еревану в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.