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Главы Генштабов РФ и Армении обсудили военно-техническое сотрудничество

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Главы Генштабов РФ и Армении обсудили военно-техническое сотрудничество

Москва, 5 сентября. Глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов и его коллега из Армении Оник Гаспарян провели переговоры в Подмосковье, в ходе которых обсудили двустороннее сотрудничество в военно-технической сфере.

«Военное сотрудничество между нашими странами развивается как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, прежде всего ОДКБ», — сказал Герасимов на встрече, прошедшей в рамках церемонии закрытия Международных армейских игр.

Начальник Генштаба ВС РФ также поблагодарил Армению за участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Гаспарян в свою очередь выразил признательность российским военным медикам, которые оказали помощь Еревану в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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