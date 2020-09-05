Актер Александр Петров огорчил поклонников неопрятным внешним видом

Москва, 5 сентября. Актер Александр Петров, известный по триллеру «Гоголь», опубликовал недавно фотографию в Instagram и нарвался на критику фолловеров. По мнению некоторых, 31-летний стал выглядеть значительно старше своих лет. Критиковали его и за неопрятный внешний вид.

На черно-белом кадре улыбающийся актер сидит в салоне самолета. Его длинные волосы неаккуратно зачесаны назад и сильно торчат по бокам. На лице видны морщины и небольшие отеки.

«За «Оскаром» полетел или в парикмахерскую», — поинтересовался поклонник.

По мнению другого фолловера, на фото актер выглядит как «с бодуна». Другой пользователь посоветовал знаменитости зайти к нему на стрижку.

Особо несдержанный сравнил актера с «бомжарой». Другой предположил, что звезда не помыла голову.

Примечательно, что по мнению одного из пользователей, актер на фото напоминает ему первого президента России. Данный факт огорчил автора комментария.

«Саша, выглядишь плохо, похож на Ельцина молодого. Огорчен», — отметил комментатор.

Стоит отметить, что российские знаменитости с миллионной армией поклонников нередко становятся мишенью для критики. Недавно фанаты осудили теледиву Ксению Бородину. Ведущая не оставила выпад без внимания и резко ответила фолловерам.