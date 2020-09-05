Кедми заявил, что в США встревожены новыми российскими ракетами

Москва, 5 сентября. В США обеспокоены появлением в России нового ракетного вооружения. Об этом заявил израильский политик и эксперт Яков Кедми.

Экс-руководитель службы «Натив» Яков Кедми отметил нарастающую мощь российского вооружения. В частности, он высказался о пополнении воинских частей новыми ракетами. Они, судя по словам Кедми, представляют серьезную угрозу для безопасности США. Политик напомнил, что в России в скором времени начнется серийное производство ракетных комплексов С-500, которые заменят прежние ЗРК С-300 и С-400.

Отдельного внимания, по мнению Якова Кедми, заслуживают российские крылатые ракеты «Калибр». Эксперт напомнил, что при комплектовании термоядерной боеголовкой дальность полета «Калибра» увеличивается до 6 тысяч километров.

«При этом ракета будет иметь более эффективные характеристики, скорости и траекторию полета. А это ставит уже в совершенно другом ракурсе соотношение сил как на море, так на суше и в воздухе. Американцам есть, из-за чего волноваться», — отметил Яков Кедми.

Также Кедми указал на совершенство не только наступательного, но и оборонительного вооружения России, приведя в пример систему противоракетной обороны А-235 и лазерные системы противодействия крылатым ракетам. Ранее эксперт высказывался о преимуществах российских истребителей Су-57 перед американскими F-35.