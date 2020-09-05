Депардье принял православие и стал крестным отцом

Париж, 5 сентября. Французский актер Жерар Депардье принял православие. Обряд состоялся 4 сентября в соборе Святого Александра Невского в Париже.

«В нашей церкви в пятницу вечером состоялось крещение Жерара Депардье», — сообщил представитель собора.

Он также добавил, что на церемонии крещения присутствовали родственники и друзья артиста. Представитель собора не стал называть имя, которое Депардье получил при крещении, отметив, что в настоящее время не готов раскрывать подробности церемонии. Кроме того, Депардье стал крестным отцом девочки, которую крестили в соборе в этот же день, передает ТАСС.

Стоит отметить, что в 2012 году Депардье купил дом в Бельгии и переселился туда, чтобы не платить французский налог на роскошь. В 2013 году актер получил российское гражданство и прописку в Саранске, где впоследствии открыл культурный центр на базе обновленного кинотеатра «Россия».

Депардье является одним из самых известных французских актеров наряду с Жаном Рено и Венсаном Касселем. Наибольшую известность ему принесли фильмы «Невезучие», «Человек в железной маске», «Видок», «Миллион лет до нашей эры», «Жизнь Пи», а также комедийная серия «Астерикс и Обеликс».