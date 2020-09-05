Сборы Гарри и Лизы Галкиных в школу умилили поклонников

Москва, 5 сентября. Юморист Максим Галкин поделился с поклонниками небольшим видео сборов детей Гарри и Лизы в школу, которое умилило поклонников. Интернет-пользователи пришли в восторг от лучезарных первоклашек перед походом в учебное заведение.

В жизни Лизы и Гарри в этом году произошло важное событие — дети пошли в первый класс. На школьный праздник пришла вся семья — Галкин снимал каждый шаг своих детей и радостный взгляд супруги Аллы Пугачевой.

На новом опубликованном видео Гарри и Лиза собираются в школу. Отец запечатлел детишек прямо перед выходом из дома. Первоклашки самостоятельно одеваются, пытаются поднять тяжелые ранцы.

«Почему рюкзаки большие?» — интересуется Галкин у детей. «Папа, физкультура в школе», — отвечает Гарри.

Дети, взяв тяжеленные рюкзаки, отправляются в школу. К слову, Гарри и Лиза выглядят счастливыми. До этого они уже делились впечатлениями от школы —дети пришли в восторг от учебы. Лиза, рассказывая о школьных буднях, радостно прыгала и большим пальцем вверх показывала «класс»

Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой учатся в частной школе в Подмосковье. По некоторым данным, обучение обойдется звездным родителям в 1,6 млн рублей в год.