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Призывникам и офицерам на Украине пришлось ночевать на вокзале

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Призывникам и офицерам на Украине пришлось ночевать на вокзале

Киев, 5 сентября. Новобранцам украинской армии в Черкассах пришлось ночевать как бездомным. Вместе с солдатами, на вокзале под навесами коротали ночь и сопровождающие их офицеры и сержанты.

Курьезный инцидент подтвердили в воинской части. О том, что должно прибыть пополнение, местным военным не сообщили.

По словам военнослужащего Дмитрия Московчука, по мобильному телефону было невозможно сообщить в воинскую часть о прибытии пополнения. В стране действует строгий запрет на передачу такого рода информации посредством сотовой связи.

Только утром защитников Украины отвезли в часть, где их осмотрели медики. Потом молодежь накормили и отправили отдыхать.

Московчук подчеркнул, что по факту инцидента назначена проверка. Не исключено, что виновных могут наказать финансово.

Источник: «Про все»
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