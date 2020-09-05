Призывникам и офицерам на Украине пришлось ночевать на вокзале

Киев, 5 сентября. Новобранцам украинской армии в Черкассах пришлось ночевать как бездомным. Вместе с солдатами, на вокзале под навесами коротали ночь и сопровождающие их офицеры и сержанты.

Курьезный инцидент подтвердили в воинской части. О том, что должно прибыть пополнение, местным военным не сообщили.

По словам военнослужащего Дмитрия Московчука, по мобильному телефону было невозможно сообщить в воинскую часть о прибытии пополнения. В стране действует строгий запрет на передачу такого рода информации посредством сотовой связи.

Только утром защитников Украины отвезли в часть, где их осмотрели медики. Потом молодежь накормили и отправили отдыхать.

Московчук подчеркнул, что по факту инцидента назначена проверка. Не исключено, что виновных могут наказать финансово.