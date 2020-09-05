Подруга Федуна заставила купить шведского форварда Ларссона в «Спартак»

Москва, 5 сентября. Трансфер шведского форварда Джордана Ларссона в московский «Спартак» состоялся из-за подруги владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой. Об этом девушка рассказала в интервью журналистам.

Салихова подчеркнула, что скандинавский рынок всегда был неинтересен скаутам команды, но игроки из Швеции отлично адаптируются к российскому футболу. Также девушка заметила, что Ларссон — легкий в общении и быту игрок, в крови которого дух победителя. Отец Джордана — шведский футболист Хенрик Ларссон — выступал за «Селтик» и «Барселону». Школу испанского клуба прошел и нападающий красно-белых.

«Сказала Леониду: «Если этот мальчик не заиграет в «Спартаке», три года не дари мне никаких подарков». Я в него реально верила. В столь юном возрасте он забил много мячей», — раскрыла секрет Зарема Салихова.

Джордан Ларссон всего провел за московский «Спартак» 36 игр и отметился 13 голами. Переход состоялся в 2019 году. Сумма трансфера составила 4 млн евро.