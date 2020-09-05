Бредихин заявил, что армии ДНР следует готовиться к броску на запад

Донбасс и Украина готовятся к новым битвам — как на высоких дипломатических площадках, так и на полях сражений. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.

Так собеседник ФАН отреагировал на заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о готовности отдать приказ об уничтожении инженерных сооружений, которые украинские силовики воздвигли у линии соприкосновения в Донбассе. Их наличие противоречит договоренностям о прекращении огня, и в ДНР ожидали получить акт по устранению вновь возведенных траншей еще 3 сентября. Однако требования Донецка были в очередной раз проигнорированы Киевом.

«Здесь мы видим ситуацию, при которой Пушилину, с одной стороны, нужно держать ответ не столько перед Украиной, сколько перед другими участниками Минских соглашений, в частности, Германией и Францией, — сказал Бредихин. — Одновременно с этим можно заметить, что глава ДНР в своем публичном обращении особо указал на то, что атаке подвергнутся исключительно инженерные сооружения; таким образом, он заявил всему миру, что Донбасс хоть и будет наносить удар, но направлен он будет не против жителей Украины и даже не против ее военнослужащих».

Вместе с тем, добавил политолог, это говорит о том, что ДНР «готова идти дальше», чтобы полностью избавить свою западную границу от военной инфраструктуры ВСУ, которая была создана только с одной целью — способствовать ускоренному продвижению карателей на территорию республики.

«Я думаю, что раз Пушилин готов отдать приказ о начале боевых действий, то готовы и другие приказы, которые должны обезопасить жителей Донбасса от ответной атаки со стороны ВСУ (которая, надо заметить, будет иметь своей целью уничтожение уже не незаконно возведенных сооружений, а самого населения республики), — отметил эксперт. — Уже очевидно, что фортификационные постройки нужно не просто уничтожить — на их место должна прийти армия ДНР, которая совершит таким образом «бросок» на запад».

По словам собеседника ФАН, руководством ДНР уже приняты решения, как следует себя вести в случае ответных действий со стороны Киева, который, очевидно, в первую очередь потребует у дончан компенсации за нанесенный его собственности ущерб.