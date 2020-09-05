Экстрасенс раскрыл подлинную причину смертей солистов «Иванушки International»

Москва, 5 сентября. Певцы из группы «Иванушки International» Олег Яковлев и Игорь Сорин прожили одинаковую на 80% жизнь. Даже смерть этих исполнителей напрямую связана с одинаковым обстоятельством, заявил экстрасенс Зираддин Рзаев, пишет Nation News.

Напомним, что музыканты родились в 1969 году в ноябре с разницей в восемь дней. Сорин умер в 1998 году после того, как выпал из окна. Смерть Яковлева наступила в июне 2017 года в связи с тяжелой формой пневмонии.

Экстрасенс не удивлен тем фактом, что у творческих деятелей настолько схожая судьба. Причем, похожий путь получился не только в карьере. Что касается их смерти, то причиной, по его мнению, стал сглаз.

«Они были талантливые, но беззащитные, имели слабую энергетику. Я считаю, что их сглазили их же коллеги, потому что я чувствую, что на них было очень много зависти и негативной энергии», — заявил Зираддин Рзаев.

Напомним, что в конце августа актриса Наталья Андрейченко рассказала о своем состоянии после пережитого сглаза. По ее словам, вред нанесла женщина, которая прикинулась поклонницей.

Примечательно, что актриса нашла для себя способ энергетического исцеления. Для этого ей нужны покой, отсутствие контактов и мобильного телефона. Недавно она летала в Мексику для «подзарядки», пишет «Ридус».