Яхты, галеры, фрегаты: «Таврида — АРТ» в Крыму устроила морской карнавал

Судак, 5 сентября. Бухту «Капсель» заполнили яхты, галеры, фрегаты и пиратские корабли: на фестивале «Таврида — АРТ» проходит стилизованный парад маломерных судов. Об этом с места событий сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Черное море к предпоследнему дню фестиваля «Таврида — АРТ» разволновалось: южное солнце спрятали грозовые тучи, но это не помешало устроить в Судаке морской карнавал. Правда, вместо масок суда украсили цветные флажки и гирлянды.

Словно маяк, только в море, а не на суше, качался на волнах трехмачтовый фрегат «Херсонес». Его алые паруса все дни фестиваля наполнял южный ветер. Атмосфера очень напоминала сцену из одноименной повести Александра Грина. Правда, ветер в день парада был настолько сильным, что на фрегате тут же свернули паруса.

Все эти яхты, галеры, фрегаты и корабли — не только часть морского шоу, они еще и участвуют в конкурсе, цель которого — продвижение судоходства в Республике Крым. Морской карнавал продлится до самого вечера.

Победителей морского парада будут определять в двух номинациях — «Лучшее оформление лодки» и «Лучшая иллюминация и подсветка маломерного судна». Их ждут не только денежные призы, но и возможность сняться в ролике для фестиваля «Таврида — АРТ».

Итоги конкурса подведут уже вечером 5 сентября. Как обещают организаторы, в финальный день фестиваля «Таврида — АРТ» перед участниками арт-кластера выступит известный артист МОТ в коллаборации с молодыми певцами, хореографами и исполнит песню «Паруса».