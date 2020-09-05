Минтруд не определился с показателем МРОТ на 2021 год

Москва, 5 сентября. Окончательное решение об увеличении минимального размера оплаты труда в следующем году пока не принято. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Костяков.

В настоящий момент МРОТ составляет 12 130 рублей. Показатель рассчитывается, исходя из размера прожиточного минимума. Во втором квартале этого года он составил 12 392 рубля. Именно на эту сумму будут ориентироваться эксперты, рассчитывая МРОТ в 2021 году.

«У нас еще нет окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году. У нас будет на следующей неделе ряд совещаний, на которых это будет обсуждаться», — отметил Антон Костяков.

Ранее в Совете Федерации рассказали, что повышение минимального размера оплаты труда может сказаться на пенсиях. Если МРОТ повысят, то согласно законодательству, 2 миллиона пенсионеров будут получать повышенные выплаты. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко ранее высказывал предложение, что стипендии в российских вузах нужно приравнять к МРОТ.