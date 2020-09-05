Глава МИД Германии пригрозил Минску ужесточением санкций

Берлин, 5 сентября. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Брюссель ужесточит санкции против Минска, если президент Белоруссии Александр Лукашенко не вступит в переговоры с оппозицией.

«Как Европейский союз, мы не признаем выборы [президента Белоруссии] и приняли решение о санкциях, которые сейчас реализуются. Если Лукашенко не отреагирует, будут дальнейшие санкции», — заявил Маас в интервью немецкой газете Bild.

Он также добавил, что белорусский лидер «должен вступить в переговоры с оппозицией и провести повторные президентские выборы».

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. При этом Тихановская заявила, что не признает результаты голосования.

После завершения голосования в Минске начались несанкционированные протестные акции. Белорусские правоохранители были вынуждены использовать водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты, чтобы не допустить беспорядков.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестные акции в стране управлялись из-за границы. По его словам, спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии.

4 сентября глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что поддерживаемые руководством Польши, Литвы, Чехии и Украины деструктивные силы пытались осуществить государственный переворот в республике.