NI указал на уязвимость стелс-истребителей США перед ПВО С-500

Москва, 5 сентября. Эксперты американского журнала The National Interest указали на превосходство российской системы ПВО С-500 над стелс-истребителями США.

Аналитики пришли к выводу, что С-500 является серьезной проблемой для американских стелс-истребителей. Планируется, что новейшие ПВО встанут в строй уже в этом году, а их поставки будут осуществлены в указанные сроки. Официальные технические характеристики С-500 не оглашаются, однако, по данным инсайдеров, ракета системы, у которой рабочий диапазон составляет 600 километров, летит на расстояние 200 километров за 6 секунд. Этот показатель заметно превосходит возможности С-400. Также известно, что новейшая система может поражать даже низкоорбитальные спутники.

Российские ПВО С-500 называют «серебряной пулей» против истребителей-невидимок США, в частности, F-35, пишут американские эксперты. Также в материале The National Interest отмечается, что российская система может ударить по американскому престижу. Дело в том, что С-500 может нейтрализовать американское наступательное вооружение США. Кроме того, российская ПВО превосходит все противовоздушные и противоракетные системы Запада, указывают американские аналитики.

Как отмечает «ФедералПресс», в Вооруженных силах РФ даже проводилась подготовка специалистов для работы на комплексах С-500.

Ранее сообщалось, что российский дальнобойный ракетный комплекс «Гермес» в перспективе может стать «убийцей» западных танков. К такому выводу пришел публицист американского издания The National Interest Питер Сучиу. Эксперт считает, что эти ракеты могут занять нишу между высокоточными боеприпасами и зенитными комплексами.