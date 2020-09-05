Друг Легкоступовой считает ее детей причастными к смерти певицы

Москва, 5 сентября. Гибель певицы Валентины Легкоступовой стала не только шоком для многих, но и «спусковым крючком» для появления разных подробностей ее жизни. Недавно друг знаменитости решил раскрыть секрет, обвинив детей исполнительницы в косвенной причастности к ее гибели.

По словам приятеля звезды, который отказался назвать свое имя, дети Легкоступовой проявляли активную заботу о матери в последние дни ее жизни. На самом деле, у них был корыстный мотив, они негласно боролись с третьим супругом знаменитости, яхтсменом Юрием Фирсовым.

Друг певицы отметил, что именно ее дети не хотели «принимать в семью» Фирсова, с которым их мать была счастлива.

«Особенно против свадьбы с Фирсовым была дочь Вали. Кажется, она просто его ненавидела», — выразил мнение приятель.

Друг Легкоступовой полагает, что дети виноваты в гибели матери, они хотят заполучить деньги Фирсова. Он считает неслучайным заявление дочери исполнительницы о том, что мать несколько недель сильно выпивала в компании тогдашнего супруга.

«Дети готовы Легкоступову с лица земли стереть, поэтому дочка и сказала, что Валя с Юрой «квасили» на протяжении трех недель», — рассказал собеседник.

Отметим, что не только семья певицы, но и некоторые знаменитости «делали» Фирсова причастным к трагедии. Однако ее друг Владимир Березин ранее рассказал, что Легкоступова была счастливой во время отношений с Фирсовым, сообщает телеканал «360».