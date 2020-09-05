Китайские эксперты оценили характеристики перспективного истребителя МиГ-41

Пекин, 5 сентября. Разрабатываемый в России истребитель-перехватчик пятого поколения МиГ-41 сможет выполнять боевые задачи в ближнем космосе. Об этом говорится в статье китайского издания «Чжунго цзюньван».

Китайские эксперты отмечают, что МиГ-41 будет оснащен инновационным техническим оборудованием, которое позволит обнаруживать любые цели, а также сделает истребитель «невидимым» для радиолокационных систем противника. Истребитель получит прямоточный воздушно-реактивный или импульсный детонационный двигатель.

Основным вооружением истребителя станут ракеты класса «воздух — воздух». Кроме того, МиГ-41 может получить ракетную систему дальнего перехвата, лазерное и пучковое оружие для поражения космических объектов. При этом российские специалисты планируют также создать беспилотную версию истребителя.

Первый полет МиГ-41 намечен на 2025 год. В 2028 году истребитель поступит на вооружение ВКС России. Китайские эксперты высоко оценили характеристики будущего самолета, отметив, что МиГ-41 станет мощным оружием сдерживания.