Мужчина разорял могилы под Красноярском и выдавал кости за мощи святых

Красноярск, 5 сентября. Представлявшегося священнослужителем мужчину задержали на вокзале Красноярска с человеческими останками в багаже. Об этом пугающем происшествии рассказала на своей странице в Instagram адвокат Екатерина Калядина.

Правозащитник заявила, что пассажир пытался пройти в здание вокзала с сумкой, однако во время досмотра багажа на ленте-транспортере сотрудники службы безопасности заметили внутри аккуратно упакованные останки, явно принадлежавшие человеку, передает Пятый канал.

Мужчину попросили пройти в караульное помещение для более тщательного досмотра. Оказалось, что внутри свертков находились человеческий череп и кости. На место происшествия прибыли полицейские, после чего было возбуждено уголовное дело.

Как пишет Калядина, мужчина признался, что раскапывал могилы в Енисейске, а потом продавал кости в Петербурге, выдавая за мощи святых. Однако позже 45-летний мужчина заявил, что хотел продать останки как учебные пособия в медицинские вузы. Правоохранители продолжают проверку по данному факту.