Мутко вспомнил разговор с Путиным после поражения сборной России по футболу

Москва, 5 сентября. Экс-президент Российского футбольного союза (РФС) и бывший министр спорта Виталий Мутко рассказал о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным после поражения национальной команды по футболу.

Он раскрыл подробности этой беседы. В интервью телеканалу «Матч ТВ» бывший министр спорта сообщил, что встретился с лидером страны после поражения сборной России в игре с португальцами со счетом 1:7. Это произошло в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2006 года. По словам Мутко, тогда «Путин спросил, что это было и кто это уходил». Речь идет о главном тренере команды, на тот момент им был Георгий Ярцев.

«Состоялся разговор, почему у нас не получается, почему мы не можем, ведь у нас такая страна», — отметил Виталий Мутко.

Экс-президент РФС отметил, что в России «есть и детские школы, и потенциал есть». После разговора российский президент Владимир Путин дал добро на проведение чемпионата мира 2018 года.

Напомним, матч отборочного турнира ЧМ-2006 между сборными России и Португалии состоялся 13 октября 2004 года. Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Биографию Виталия Мутко читайте в большом материале Infox.ru.