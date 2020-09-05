Американцы потребовали прекратить провокации ВВС США у границ России

Вашингтон, 5 сентября. Непрекращающиеся провокации Военно-воздушных сил США у границ России вызвали беспокойство у простых американцев.

4 сентября восемь российских истребителей подняись в воздух для перехвата трех американских стратегических бомбардировщиков B-52H, которые приближались к южным границам России.

Американское военное издание Military.com посвятило статью провокациям ВВС США у границ России. При этом в комментариях к публикации жители США выразили беспокойство в связи с необдуманными действиями Пентагона, а также призвали Вашингтон прекратить подобные провокации у российских границ, передает «Царьград».

«Прекратите провоцировать медведя. Россия по-прежнему остается грозным противником», — пишет droberts.

«Бьюсь об заклад, что Трамп получит нагоняй от своего босса Путина по этому поводу. Оба они точно в ярости», — отмечает supermike.

«Продолжаете тыкать медведю в глаз. 3,5 миллиона немцев рискнули отправиться на восток в ходе операции «Барбаросса», 2,5 миллиона так и не вернулись. Задумайтесь об этих цифрах на минуту! У нас около 460 тысяч на службе в армии, 55-тысячная пехота, вы действительно хотите пойти по этой дороге?» — пишет mad_max.

Напомним, 7 августа российский истребитель Су-27 перехватил два самолета-разведчика ВВС США над акваторией Черного моря. В этот же день три истребителя Су-35 перехватили стратегический бомбардировщик США над акваторией Охотского моря. 11 августа российские истребители МиГ-31 перехватили американский разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk.