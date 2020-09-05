В Сети осудили хамскую выходку Джигурды на «Пусть говорят»

Москва, 5 сентября. Выходка актера и певца Никиты Джигурды в студии программы «Пусть говорят», где обсуждали дело заслуженного артиста Михаила Ефремова, возмутила не только гостей передачи, но и пользователей Сети.

Скандал разгорелся на ток-шоу, когда обсуждали дело Ефремова, которому во вторник должны вынести приговор. Он заявил, что провел собственное расследование и готов показать ролик, который якобы доказывает невиновность знаменитости.

«С такими друзьями и врагов не надо!» — заявил один из гостей выпуска.

Джигурда резко высказался в адрес ведущего и гостей передачи. В ответ ведущий Дмитрий Борисов попросил артиста покинуть студию. Джигурда обвинил его в «травле великого актера» и пригрозил «вывести его (Борисова) на чистую воду», пишет «Культуромания». Затем Джигурду вывели из студии в сопровождении охраны.

Российские интернет-пользователи пришли в ярость от хамского поведения звезды. Джигурду не только осудили за истерики в эфире, но и посоветовали отправиться лечиться.

«Джигурда производит стойкое впечатление душевно нездорового человека. Я не про оскорбление — я про чисто медицинские показания. Понятно, что и кривлянье, и наглость, и игра на публику скандалами в отсутствие ролей и востребованности — присутствуют. Но есть моменты, когда уже можно говорить не об этом, а о серьезных психических отклонениях», — пишет Марина.

«Это ужас! Он же опасен для общества…» — написала Ирина Боднар.