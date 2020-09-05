Кириенко наградил победителей грантов на фестивале «Таврида – Арт»

Симферополь, 5 сентября. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко наградил победителей грантового конкурса молодежных инициатив на фестивале «Таврида — Арт», который проходит в Крыму.

В этом году победителями стали 30 участников из 19 регионов России. На реализацию их проектов выделили 15 миллионов рублей.

«Мы видим, как ребята воплощают свои идеи в жизнь, и с каждым годом конкурс набирает все большие масштабы. Желаю всем победителям удачи и успешной реализации своих проектов», — сказал Кириенко.

Самыми результативными в этом году оказались Татарстан, Кабардино-Балкария и Москва: по трое участников этих регионов получили финансовую поддержку на реализацию своих замыслов.

Татьяна Черных из Бурятии получила самый крупный грант — 1 млн 160 тысяч рублей. Средства пойдут на проект «Отправная точка», направленный на помощь молодежи из сел региона. По словам участницы конкурса, проект позволит «познакомить молодежь с различными возможностями, <…> которые есть у нас в стране».