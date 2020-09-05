Ветеран разведки раскрыл детали своей работы

Москва, 5 сентября. Разведчик-нелегал, работавший за границей более 30 лет, предположил, за что получил звание Героя России, и рассказал, как скрывался от сотрудников иностранной контрразведки.

Разведчик-нелегал Юрий Шевченко в телеинтервью рассказал, что был вынужден сменить внешность. Ветеран вспомнил, что раньше был «человеком с черными кудрями до плеч». Он примерял на себя образы актера и художника. Решение о смене внешности пришло после того, как Шевченко попал в разработку иностранных спецслужб.

«Был момент, когда меня разыскивали все контрразведки мира. И я тогда сказал себе: «Надо изменить внешность». Я был другим», — рассказал Герой России.

Шевченко отметил, что работа в разведке — это противостояние умов, и там не всегда важны мускулы. Также ветеран упомянул о рисках, связанных с выполнением заданий, но подробностей не сообщил.

Юрий Шевченко с 1969 года был в заграничных командировках. Там он выполнял работу по сбору сведений и вербовке источников. Он работал с секретными сведениями. В начале этого года Служба внешней разведки рассекретила его имя, а в 2017 году Юрий Шевченко получил звание Героя России.

«Был такой период, когда высшее руководство нашей службы говорило: «Слушай, ты даешь 30% всей документальной информации по НАТО и по главному противнику всей разведке Советского Союза». Наверное, за это», — рассказал разведчик в телеэфире.

Юрий Шевченко — разведчик-нелегал. Эти специалисты работают по специально разработанной легенде-биографии. В иностранном государстве нелегалы работают под видом гражданина этой страны или третьего государства.