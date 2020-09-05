Таролог назвала причину резкого похудения Харламова

Москва, 5 сентября. Юморист Гарик Харламов привел 1 сентября дочь на линейку и сразу приковал к себе внимание фанатов. По их мнению, знаменитость резко похудела. Изменения с фигурой и жизнью юмориста прокомментировала таролог и психолог Марианна Абравитова.

Она считает, что корнем произошедшего изменения с Харламовым стало расставание с супругой Кристиной Асмус.

Таролог подчеркнула, что юморист был счастлив в отношениях с Асмус. Однако по мере того, как страсть улетучивалась, Харламов стал уставать от бурного темперамента супруги.

«В первой половине совместного пути действительно была любовь, страсть. И надо сказать, что жена захватила его полностью и целиком. Его жизнь принадлежала ей. Кристина — огненный человек, и рядом с ней у него начался процесс выгорания, выхолащивания энергии», — охарактеризовала таролог брачный союз.

Несмотря на то, что их брак был полон взаимной любви, он все равно был обречен, уверена психолог.

Как правило, влюбленность сопровождается потерей веса. Однако с Харламовым все иначе. В его случае похудение может означать восстановление после энергетической потери.

«У него прилив сил, так как рядом нет Асмус, и она не отбирает у него энергию. Ее не нужно заедать, эту тему. Поэтому сейчас он будет стройнеть, он у нас завидный жених», — прокомментировала Марианна Абравитова.

Таролог предсказала, что Харламову в будущем придется даже отбиваться от некоторых поклонниц. Не исключено, что наиболее коварные дамы пустят в ход коварство и магию. По ее мнению, артист сможет с этим справиться, и впереди его ждет брак по большой любви, сообщает «Пятый канал».