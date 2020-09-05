За долги по ЖКХ у украинцев будут отнимать зарплату и имущество

Профильный комитет Верховной рады Украины приступил к рассмотрению положения, которое подразумевает резкое ужесточение наказания для граждан, имеющих задолженность по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. Согласно основным пунктам документа, к 1 ноября нынешнего года каждый неплательщик будет обязан полностью рассчитаться по долгам за «коммуналку» или заключить с обслуживающей компанией договор о реструктуризации недоимок. В противном случае должника ждут «беспрецедентные санкции». По мнению независимых аналитиков, нововведение поставит на грань нищеты сотни тысяч украинцев. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Идея разработки очередного комплекса мер борьбы с должниками за «коммуналку» принадлежит пропрезидентской партии «Слуга народа» (СН). Еще в мае нынешнего года активисты этой структуры заявили о намерении в максимально сжатые сроки реализовать договоренность с Международным валютным фондом «о взыскании платежей с населения». В результате народные депутаты от СН предложили так называемый «Меморандум об экономической и финансовой политике», или законопроект 6313, один из параграфов которого вводит процедуру увеличения штрафов для физических лиц, «нарушающих обязательства перед энергетическими и обслуживающими компаниями».

«На сегодняшний день задолженность граждан Украины за потребленную электроэнергию, а также тепло и водоснабжение превышает 63 миллиарда гривен (около 170 миллиардов рублей. — Прим. ФАН), — говорится в пояснительной записке к документу. — Киев обязан доказать мировому сообществу, что он намерен пресекать попытки игнорирования выплат по действующим тарифам ЖКХ».

«Меры такого «пресечения» действительно можно назвать радикальными, — сказал ФАН юрисконсульт Владимир Боровой. — В частности, по постановлению суда с должника будет удержано до 70% заработной платы, а за систематические невыплаты он может лишиться части имущества. Помимо прочего, если сумма долга в несколько раз превысит установленный кабинетом министров размер реструктуризации (сейчас он составляет 50 тысяч гривен), власти получат право рассмотреть вопрос об отчуждении у неплательщика недвижимости».

По словам эксперта, таким образом, не только без средств к существованию, но и потенциально без крыши над головой в обозримом будущем могут остаться до 300 тысяч человек.

«Если Рада одобрит новый документ, Украину ждут серьезные общественные потрясения», — подчеркнул он.

Любопытно, что украинские власти в регионах уже начали реализацию соответствующего «пилотного проекта». Местные СМИ рассказали историю жительницы Днепра Жанны Яременко, у которой за квартирный долг в 18 тысяч гривен арестовали саму квартиру, а также автомобиль и часть личных вещей.

«Суд состоялся без меня, сейчас пеня с моего долга нарастает как снежный ком», — жалуется женщина.

В подобной ситуации оказался и киевлянин Андрей Каменец (имя изменено): из-за непогашенной задолженности по «коммуналке» он был временно лишен водительского удостоверения и 50% официальной заработной платы. Кроме того, ему был категорически запрещен выезд за пределы Украины.

«Сейчас таких случаев по всей Украине насчитываются сотни, а после того, как проект, предложенный СН, будет принят Верховной радой, счет пойдет на сотни тысяч, — сказал на основе полной конфиденциальности чиновник украинского министерства социальной политики. — В нынешнем году Киев сократил количество жилищных субсидий, а в 2021-м число субсидантов будет сведено к минимуму. Это наверняка приведет к абсолютному обнищанию украинцев, большинство из которых и без того не в состоянии платить по заоблачным тарифам ЖКХ».

Следует особенно отметить, что в нескольких районах Украины уже создаются так называемые «группы неплательщиков». Их активисты призывают сограждан «коллективно отказаться платить за коммунальные услуги».

«Если суды будут завалены исками в отношении частных лиц-должников, правительство задумается над целесообразностью принятия антинародных решений», — говорится в заявлении одной из соответствующих организаций.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал согражданам «продолжение реформ в системе ЖКХ».