Длительное пребывание на МКС изменяет структуру мозга космонавтов

Москва, 5 сентября. Длительное пребывание в космосе отражается на структуре головного мозга. К соответствующему выводу пришла международная группа ученых, результаты их исследований опубликованы в Science Advances.

Исследователи из Австралии, Бельгии, Германии и России изучили структуру мозга 11 российских космонавтов, которые провели на МКС в среднем 171 день. Ученые трижды сделали каждому космонавту диффузионную МРТ мозга до отправки в космос и после возвращения на Землю.

Исследователи подчеркнули, что метод нейровизуализации позволил выявить структурные и функциональные изменения мозга после пребывания за пределами атмосферы Земли. Оказалось, что нахождение в условиях невесомости в течение определенного времени изменяет модель распределения белого и серого вещества, а также увеличиваются желудочки головного мозга, в которых становится больше спинномозговой жидкости.

По мнению ученых, эти процессы обусловлены адаптацией нервной системы к невесомости, когда увеличивается нагрузка на те области мозга, которые отвечают в том числе за координацию движений, передает «МИР24».

Подчеркивается, что все показатели приходят в норму после семи месяцев пребывания астронавта на Земле.