Историк нашел следы Янтарной комнаты в Калининграде

Калининград, 5 сентября. Поиски Янтарной комнаты, которая бесследно исчезла в результате нашествия на СССР нацистской Германии, ведутся уже более полувека. Недавно историк Сергей Трифонов заявил, что, возможно, нашел следы сокровища.

В качестве отправной точки он указал бункер-блиндаж последнего коменданта Кенигсберга, а теперь Калининграда, Отто Ляша.

Деятель науки отметил, что бункер соединялся подземными ходами с Королевским замком. Янтарные панели могли выносить оттуда.

Трифонов рассказал еще об одной интересной находке. Он обнаружил в указанном районе ворота, на которые были нанесены 88 рун. Их проанализировали бельгийские специалисты. Расшифровка и толкование показали, что речь идет о сокровищнице, которую эти руны были призваны защищать.

Он также отметил, что под бункером обнаружил затопленные помещения. Благодаря видеокамере удалось установить, что там лежат непонятные ящики. Но достать их пока невозможно.

Янтарную комнату получил в подарок император Петр I. Она хранилась в резиденции в Царском селе. Во время Великой Отечественной войны сокровище попало в руки нацистов — ее вывезли в Кенигсберг. В 1945 году перед штурмом города сокровище загадочно исчезло.