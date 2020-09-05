Корнилов пояснил, когда Зеленский попадет под санкции РФ вслед за Порошенко

Инструмент санкционных списков является куда более грозным оружием в руках российских властей, чем у их коллег на Западе. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политический обозреватель МИА «Россия Сегодня» Владимир Корнилов.

Так собеседник ФАН отреагировал на новость о том, что правительство РФ расширило персональные санкции против Украины — в этом году под них попал экс-президент Петр Порошенко и ряд других «вышедших в тираж» деятелей украинской политики. Эксперт не исключает, что в обозримом будущем под санкции попадет и нынешний лидер Украины Владимир Зеленский.

«Почему это произошло только сейчас? Все просто — когда ограничительные списки создавались впервые, было принято решение не включать в них действующего главу государства, а также министров с целью сохранить хоть какие-то возможности для ведения диалога с руководством Украины, — заявил политолог. — Теперь же, когда пришло время списки расширить, а Порошенко, на свою беду, уже не является президентом, вполне логично, что он в них попал — по совокупности, так сказать, своих достижений».

Эксперт отметил дипломатичность подхода России в этом вопросе — в отличие, например, от стран Прибалтики, которые не постеснялись ввести санкции против действующего и по сей день главы Республики Беларусь Александра Лукашенко.

«У нас так не принято, — подчеркнул собеседник ФАН. — Совсем обрывать контакты нельзя: в нашем случае это бы сделало невозможным общение с Киевом на уровне того же «нормандского формата».

Корнилов считает, что Порошенко к российским санкциям подготовился «как минимум морально», и сильно они его не удивят — в отличие от того случая, когда РФ впервые объявила его персоной нон грата. Тогда это оказалось для него действительно болезненным ударом.

«Я помню, что он предпринимал просто колоссальные усилия, чтобы его допустили-таки в Россию, писал письма в соответствующие структуры, в которых демонстрировал огромную любовь к нашей стране и рассказывал о своих родственных связях в Петербурге, — сказал политолог. — Думаю, что теперь введенные ограничения не вызвали у него шок, хотя вопрос с его фабрикой под Липецком до сих пор остается болезненным. По большому счету, она уже давно не функционирует, так что теперь в отношении нее у Петра Алексеевича только одна задача — сделать так, чтобы ее вообще у него не конфисковали напрочь».

Эксперт убежден, что свое попадание в санкционный список РФ Порошенко будет использовать в целях пиара, бравируя этим перед своей аудиторией в преддверии местных выборов.

Впрочем, похожая судьба ожидает и ныне действующего президента Украины Владимира Зеленского — разумеется, тогда, когда и он, в свою очередь, лишится своего высокого поста. По словам Корнилова, бывший комик «уже наработал» себе на российские санкции.