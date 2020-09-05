Киркоров откровенно рассказал о предательстве друзей

Москва, 5 сентября. Король российской эстрады Филипп Киркоров разоткровенничался на премии «ЖАРА Music Awards». Он рассказал о предательстве друзей и мире с заклятыми врагами.

По словам исполнителя, люди, которых он считал друзьями, отреклись от него. При этом ему удалось помириться со своими врагами, например, с рэпером Тимати. Как сказал певец, наладить отношения с 37-летним исполнителем ему удалось благодаря заслуженному артисту Григорию Лепсу.

«Те, кого я считал друзьями, – отреклись от меня. А с заклятыми врагами я помирился. Вот с Тимати, например», — приводят слова Киркорова «Дни.ру».

Певец отметил, что раньше его лучшим другом была мама, а после ее смерти — отец Бедрос Киркоров.

Бывший муж Аллы Пугачевой также высказался о международном песенном конкурсе Евровидение. По его словам, организаторы конкурса так просто от него не избавятся. Поэтому, если его с Сергеем Лазаревым позовут участвовать в третий раз, он будет настроен решительно.

Ранее Филиппа Бедросовича признали самым успешным бизнесменом в российским шоу-бизнесе. В открытом доступе оказались бухгалтерские отчеты компаний знаменитостей за прошлый год. Согласно этим данным, Киркоров владеет двумя прибыльными компаниями ― музыкальным лейблом «Филипп Киркоров Продакшн» и ООО «Филипп Киркоров Корпорейшн».