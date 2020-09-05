США потратили 8,5 млн долларов на «поддержку демократии» в Белоруссии

Москва, 5 сентября. Соединенные Штаты выделили больше 8 миллионов долларов на поддержку некоммерческих организаций в Белоруссии. Журналисты изучили данные портала Агентства США по международному развитию (USAID) и сайта, отслеживающего траты госучреждений.

Агентство США по международному развитию за 2019 и 2020 год потратило 8,5 млн долларов на различные проекты в Белоруссии. Среди них значатся политические процессы, поддержка СМИ и «сближение» с Западом. Средства были выделены некоммерческим организациям и фондам, работающим в Белоруссии. Именно эти компании осуществляли дальнейшее финансирование «партнеров». Цепочку распределения средств отследили журналисты RT.

Всего выявлено четыре компании, которые называются «партнерами». Так, неправительственная организация Freedom House получила 2,4 млн долларов на поддержку средств массовой информации. Этот проект долгосрочный, он рассчитан на 2019–2024 годы. Какие именно СМИ получили финансирование, не называется, однако это могут быть как профессиональные, так и гражданские СМИ. Среди последних — Telegram-каналы, которые получили популярность после выборов президента Белоруссии.

2 млн долларов получила организация Pact World. Там представили отчет, согласно которому 50 участников исследования из Белоруссии выразили надежду, что через 5 лет произойдет «сближение с Западом». Pact World, занимающаяся проблемами бедности и маргинализации, в прошлом году получила от USAID почти 1,5 млн долларов. Еще 530 тысяч выделено в 2020 году.

Почти миллион долларов USAID выделило на программу обмена, для профессионалов различных сфер. Согласно ей, специалисты госуправления и гражданского общества могут посетить США и перенять опыт западных коллег.

Самый большой транш достался группе НКО, входящих в Консорциум по выборам и укреплению политического процесса. 3,2 млн долларов получили фонды, которые занимаются «укреплением демократии». Деятельность некоторых из них в России была признана нежелательной. В Белоруссии эти НКО создавали «конкурентоспособные многопартийные системы». Последний транш, по данным журналистов, был переведен за месяц до президентских выборов в Белоруссии.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 80,1% голосов набрал действующий глава государства Александр Лукашенко. После оглашения результатов в стране начались митинги и протестные акции. Некоторые страны ввели против Белоруссии санкции. Несколько государств заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии.