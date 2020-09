Сербы недовольны тем, что Вучич пошел на поводу у Трампа

В пятницу в Вашингтоне завершились двухдневные переговоры Белграда и Приштины по так называемому «косовскому вопросу», решение которого стороны не могут найти уже 12 лет. По окончании встречи президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Дональда Трампа, который выступил посредником в урегулировании конфликта.

«Я искренне доволен, как и все члены нашей делегации, тем, чего мы достигли», — сказал президент Сербии.

Хвала председнику Трампу @realDonaldTrump @POTUS на огромном труду и одличном састанку. Потписани билатерални споразум са САД од изузетног је значаја за Србију. pic.twitter.com/Pf2nPLeKeH — Александар Вучић (@avucic) September 4, 2020

Однако граждане Сербии его энтузиазма не разделяют: уже к вечеру социальные сети заполонили гневные комментарии о том, что это «худший день в истории страны», поскольку Вучич «предал свой народ».

Автор Telegram-канала «Балканская сплетница» разбиралась, о чем смогла договориться Приштина с Белградом в Вашингтоне, и как соглашения восприняла сербская общественность.

«Сюрпризы» по-американски

Накануне визита в Вашингтон в четверг Александр Вучич заявил, что ожидает «сюрпризы» с американской стороны.

«Если их не будет, я готов попросить у США прощения», — сказал он.

Ожидал, как оказалось, не зря. В первый же день на столе переговоров появился проект соглашения, один из пунктов которого предусматривал признание Белградом самопровозглашенного государства Косово. Об этом рассказал министр финансов Сербии Синиша Мали.

«Мы получили наихудший вариант документа с момента начала переговоров. В нем было 16 пунктов, десятый подразумевает двустороннее признание. На каждое наше слово следовала агрессивная реакция, экономических тем обсуждалось очень мало», — отметил сербский министр.

Глава МИД также сообщил, что президент Сербии отклонил предложенный Вашингтоном документ и ясно дал понять, что для Белграда он неприемлем. Однако Синиша Мали не скрывал, что на Александра Вучича оказывают сильнейшее давление и неизвестно, сможет ли он ему противостоять.

В свою очередь спецпосланник США по косовскому вопросу Ричард Гренелл в интервью Newsmax Adria отметил, что «сюрпризы — это хорошо».

«Они оказывают давление на стороны, и диалог становится более продуктивен», — заявил дипломат.

Экономическое урегулирование политических вопросов

В пятницу встреча представителей Сербии и самопровозглашенного Косово проходила в Овальном кабинете Дональда Трампа в его личном присутствии. В 11 утра по местному времени стороны подписали соглашение по «экономическому урегулированию».

President @realDonaldTrump just announced a historic breakthrough between Serbia and Kosovo! pic.twitter.com/ePVbnAHvMB — The White House (@WhiteHouse) September 4, 2020

Согласно его положениям, стороны обязуются реализовать проект автомобильного и железнодорожного сообщения между Белградом и Приштиной, согласованный в феврале этого года. Кроме того, необходимо будет выработать механизм подключения к этой железнодорожной транспортной сети и албанского порта Дуррес.

Сети железных дорог из Приштины протянутся также до сербского Ниша и до пограничного КПП Мердаре. Инвестировать в проекты развития инфраструктуры, согласно подписанному соглашению, будет Американская международная финансовая корпорация развития, филиал которой будет открыт в Сербии. В декабре 2019 года данная организация была сформирована на базе одного из подразделений Агентства США по международному развитию (USAID), известного вмешательством в политические процессы суверенных государств. Стороны также согласились работать с США над вариантами совместного использования озера Газиводе в качестве источника водо- и энергоснабжения.

Договором предусмотрено включение Косово в зону балканского «мини-шенгена», переговоры о формировании которой идут с 2019 года.

Exclusive: The White House agreement pic.twitter.com/7skVGNGobC — Adriatik Kelmendi (@adriatikk) September 4, 2020

В июне Ричард Гренелл заявил, что США и ЕС разделили свои задачи и роли в диалоге Приштины и Белграда: США должны были сосредоточиться на экономике, а ЕС — на политическом урегулировании. Однако вопреки заверениям американской стороны, подписанное соглашение включает в себя и ряд вопросов сугубо политического характера. При этом направлены они не столько на решение косовского конфликта, сколько на вовлечение Белграда во внешнеполитический курс Вашингтона.

Так, обе стороны согласились признать группировку «Хезболла» террористической и обязались ограничить операции по ее финансированию на своей территории. К тому же Сербия станет первой европейской страной, которая вслед за США перенесет свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Congratulations to @predsednikrs Vucic for announcing the move of Serbia’s Embassy to Jerusalem by July. It is a brave and historic move! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 4, 2020

Документ, подписанный в Вашингтоне, предусматривает также взаимное признание Косово и Израиля. Столь пристальное внимание ближневосточной стране в договоре по внутрибалканскому спору используется, чтобы сделать акцент на «дипломатической победе Трампа» в сделке Израиля с ОАЭ, заключенной 13 августа. Кроме того, Сербия обязуется запретить использование оборудования 5G от «ненадежных поставщиков». К ним, по всей видимости, относится Китай — недавно Белград заключил крупные контракты в области информационных технологий с компанией Huawei. Подобным шагом США пытаются сдержать растущее влияние Пекина на Балканском полуострове.

Отдельный пункт договора относится к действиям Сербии и самопровозглашенного Косово по декриминализации гомосексуализма в странах, где в настоящее время он является незаконным. На первый взгляд, выглядит странно. Однако учитывая тот факт, что архитектором соглашения Приштины и Белграда выступает активный лоббист интересов сексуальных меньшинств Ричард Гренелл, это вполне объяснимо.

Что же касается непосредственно «косовского вопроса», на решение которого и был изначально направлен переговорный процесс, Приштина соглашается на мораторий на подачу заявок на вступление в международные организации сроком на один год. Сербия в свою очередь должна временно заморозить свою кампанию по непризнанию Косово: в течение года она не сможет направлять соответствующие запросы государствам и международным организациям.

День, который мы считали невозможным

Пытаясь оправдать вышеупомянутые уступки, Александр Вучич назвал своей главной дипломатической победой то, что самопровозглашенное государство так и не было признано Белградом.

«Мы не решили все наши проблемы, но это соглашение является исключительным шагом вперед», — отметил он на церемонии подписания.

Однако в социальных сетях сербы уже называют его «предателем», выражая явное недовольство итогами переговоров в Вашингтоне, которые они называют не иначе как «худший день в истории страны».

Ово је издаја.

Ако Црква не уради ништа, ми више нећемо имати државу.

Ово је убедљиво најгори дан у истрији Србије. — Milan Leon (@milan_maximo) September 4, 2020

По мнению сербской общественности, «всего за 15 минут в Овальном кабинете» Вучич принял американские правила игры, действуя против интересов своего государства.

Господе Боже. Какав галиматијас и понижење?! Мало Газиводе (на управљање САД). Мало 5 Г мрежа, Хезболах, хомосексуалност и Израел. Мало мораторијум на борбу против независности Косова*. И то све за 15 минута са Трампом у овалном кабинету. За 30 минута дао би Врање и све до Ниша???? — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) September 4, 2020

«Итак, мы заключили с Америкой сделку против Ирана, Китая и России, пообещали защищать права геев и в течение года притворяться мертвыми по вопросу Косово и Метохии», — пишет один из пользователей сети Twitter.

Значи у Америке смо потписали против Ирана, Кине и Русије, обећали да ћемо штитити гејеве и годину дана се правити мртви по питању Косова и Метохије. — Јована Стојковић (@DrJovana) September 4, 2020

Другой гражданин с сарказмом отмечает, что в «победу» Вучича входит признание Косова еще одним государством, возможность трудоустройства албанцев на территории Сербии «и подаренная Трампом ручка».

Вучићева победа данас:



-Израел признаје Косово

-гради шиптарима аутопут и пругу

-признаје дипломе и омогућава запошљавање,боравак и отварање фирми шиптарима из Албаније, С.Македоније и тзв Косова у централној Србији

-навукао Хезболах и Палестинце на врат

-добио оловку од Трампа — Dzigi Bau (@DzigiBau11) September 4, 2020

Больше всех условия соглашения устроили американскую сторону — Трамп назвал его «серьезным прорывом».

«Это еще один исторический день, который мы считали невозможным», — сказал он.

Another day everyone thought would be impossible! Congratulations to @predsednikrs Vucic of Serbia and PM @Avdullah Hoti of Kosovo on committing to #EconomicNormalization! This is a major step forward... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 4, 2020

Косово — это Сербия?

В то время как Александр Вучич пошел на уступки с риском для своей политической репутации, Дональд Трамп добился успехов в глазах своего электората, добавив в копилку побед «прорыв» в урегулировании косовского конфликта.

Появившиеся в Сети слухи о том, что в предложенном сербской стороне документе в ультимативной форме заявлено о необходимости признания независимости Косово, должным образом подогрели сербскую общественность. От уезжавшего в Вашингтон Вучича ждали проявления твердой позиции. Он ее и проявил, но есть нюанс.

Конечно, «победа» Александра Вучича лично для него самого, может, и не является политическим самоубийством, но вот для Сербии это может стать катастрофой.

