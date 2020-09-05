Музыкальный критик оценил шансы на успех нового альбома Сердючки

Москва, 5 сентября. Новый музыкальный мини-альбом Верки Сердючки «Sexy», выпущенный после 12-летнего молчания, найдет отклик у преданных фанатов песенного конкурса «Евровидение». Об этом заявил музыкальный критик Евгений Бабичев.

Новая пластинка украинского артиста вышла 4 сентября, но уже успела собрать многочисленные восторженные отзывы слушателей со всего мира. По мнению Бабичева, новая работа Сердючки вряд ли придется по вкусу фанатам «классического» творчества артиста. При этом уже сегодня можно сказать, что альбом имеет большие шансы на успех.

«Спустя 13 лет после участия Сердючки в Евровидении, появилось большое количество поклонников из Европы, Америки — со всего мира. Поэтому те треки, которые мы слышим в этом альбоме, они сделаны максимально интересно для той публики», — считает критик.

Бабичев отметил, что альбом является интересным экспериментом, который привлек внимание большого числа меломанов. Он упомянул, что в чарте Apple Music пластинку высоко оценили жители Казахстана, передает «Инфореактор».

«Аудитория проекта соскучилась по этому персонажу, хочется чего-то новенького. Поэтому давайте считать, что каждый уважающий себя фанат Евровидения обязательно скачает, обязательно прослушает новый альбом Верки Сердючки», — пояснил Бабичев.

В последние годы Верка Сердючка выпала из поля общественного зрения, однако не перестала пользоваться популярностью. Музыкант Андрей Данилко, находящийся в амплуа Сердючки, по-прежнему востребован на корпоративах, а также в телевизионных и интернет-проектах.

«Было неоднократно сказано, что в Москву они не приезжают, но клиенты настолько богатые, что могут позволить себе выступление Сердючки на нейтральной территории — в Италии, Франции, Лондоне», — рассказал критик.

Бабичев подчеркнул, что в ближайшем будущем могут появиться новые песни Сердючки, которые будут ориентированы на привыкших к «классическому» творчеству исполнителя слушателей.