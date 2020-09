Роберт Паттинсон в «колхозном» виде стал героем мема

Лондон, 5 сентября. Актер Роберт Паттинсон стал основой мема о странных людях и парнях из деревни. Поводом для полета фантазии пользователей Twitter стала недавняя публикация фотографии звезды кино.

Забавным кадром с участием Паттинсона поделился режиссер Джош Сафди. На фотографии актер находится на кухне, на нем неаккуратная, почти бесформенная одежда: спортивный свитер на замке, мешковатые штаны, массивные ботинки для похода. Судя по растерянному лицу знаменитости, снимок мог быть сделан неожиданно для него, пишет издание Medialeaks.

Фотография стала поводом для своеобразного британского юмора. По мнению пользователей, вид актера на фотографии напоминает им о встреченных незнакомцах со странностями. Комментарии под фото были самые разные, в зависимости от того, кто и на какие выдумки способен.

when i tell someone to hit me up to hang and then they hit me up to hang pic.twitter.com/tmm7c4ozvm