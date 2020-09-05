Лопырева рассказала о конфликте в семье из-за футбола

Москва, 5 сентября. Известная модель Виктория Лопырева рассказала о конфликте с возлюбленным, бизнесменом Игорем Булатовым. Причиной разногласий стали разные предпочтения в футбольных клубах.

Как пишет Teleprogramma.pro, в семье болеют за разные футбольные клубы. Лопырева фанатка «Барселоны», а ее партнер — мадридского «Реала».

Звезда опубликовала в своем профиле в Instagram небольшой видеоролик и фотографии с сыном, которые играет в футбол. Мальчик запечатлен в форме «Реала».

Звезда, которая была послом чемпионата мира по футболу в 2018 году, высказалась о главном событии сентября в мире футбола — желании Лионеля Месси покинуть «Барселону». Как стало известно, аргентинцу придется еще год играть за каталонский клуб, отработав свой контракт до конца.