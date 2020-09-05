Лопырева рассказала о конфликте в семье из-за футбола

Москва, 5 сентября. Известная модель Виктория Лопырева рассказала о конфликте с возлюбленным, бизнесменом Игорем Булатовым. Причиной разногласий стали разные предпочтения в футбольных клубах.
Как пишет Teleprogramma.pro, в семье болеют за разные футбольные клубы. Лопырева фанатка «Барселоны», а ее партнер — мадридского «Реала».
Звезда опубликовала в своем профиле в Instagram небольшой видеоролик и фотографии с сыном, которые играет в футбол. Мальчик запечатлен в форме «Реала».
ОН СДЕЛАЛ ЭТО ⚽️! Прервал молчание! И я сейчас не только про того, кто обьявил о продолжении карьеры в @fcbarcelona ⚽️???????? C недавних пор имя Лионель стало родным для меня ❤️ А касательно @leomessi Мне сложно представить его вне Барселоны и почти невозможно Барселону без своего волшебника. Ставь ????, если рад, что Месси остался! P.s. И не спрашивайте , почему Марк Лео в футболке @realmadrid - следствие конфликта интересов в семье ???? #MarkLeo #oneyearandsevenmonths / Press ???? if you are happy that Messi stayed in @fcbarcelona ⚽️
Звезда, которая была послом чемпионата мира по футболу в 2018 году, высказалась о главном событии сентября в мире футбола — желании Лионеля Месси покинуть «Барселону». Как стало известно, аргентинцу придется еще год играть за каталонский клуб, отработав свой контракт до конца.
«Он сделал это! Прервал молчание! И я сейчас не только про того, кто объявил о продолжении карьеры в «Барселоне». C недавних пор имя Лионель стало родным для меня. А касательно Лионеля Месси. Мне сложно представить его вне «Барселоны «и почти невозможно «Барселону» без своего волшебника, — пишет Лопырева. — P.S. И не спрашивайте, почему Марк Лео в футболке «Реал» Мадрид. Следствие конфликта интересов в семье».