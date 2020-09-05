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МИД России напомнил, что страны Запада занимались разработкой «Новичка»

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МИД России напомнил, что страны Запада занимались разработкой «Новичка»

Москва, 5 сентября. Страны Запада в течение многих лет работали над разработкой высокотоксичных химических веществ, которые там именуют как «Новичок», подчеркнули в МИД России.

В ответ на недавние заявления внешнеполитических ведомств Франции и ФРГ в российском министерстве обратили внимание, что, помимо западных стран, разработкой яда также занимались структуры, подконтрольные НАТО.

В российском МИД также добавили, что в Соединенных Штатах более 150 патентов получили специалисты, которые занимались исследованиями в области боевого применения этой группы токсинов, сообщает пресс-служба ведомства.

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