Путин назвал главные достоинства Москвы

Москва, 5 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил жителей столицы с Днем города, назвав Москву динамичным городом, наполненным энергетикой новых идей и прорывных решений.

Глава государства принял участие в торжественном мероприятии по случаю празднования 873-й годовщины основания Москвы, которое прошло в концертном зале «Зарядье». Путин поздравил жителей столицы, отметив, что многовековая история России и «сама российская государственность неразрывно связаны с Москвой».

«Москва — один из крупнейших мегаполисов мира, причем поражающий своей величавой и одновременно теплой красотой. Он притягателен как современный, динамичный город, наполненный энергетикой новых идей и интересных, прорывных решений. Они воплощаются в конкретные дела и достижения и, я хочу это подчеркнуть, с каждым годом преображают Москву», — сказал российский лидер.

Глава государства выразил надежду, что проведение Дня города Москвы без массовых мероприятий из-за коронавирусных ограничений найдет понимание у москвичей и гостей столицы. Он также добавил, что все столичные службы в период эпидемии действовали быстро, грамотно, слаженно и эффективно.