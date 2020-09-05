Премьер Украины пообещал «стабильный» курс гривны

Киев, 5 сентября. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил граждан в стабильности курса гривны. О курсе валюты он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Курс будет стабильным… Мы не видим сегодня причин для резкого изменения курса в одну или в другую сторону, уверяю вас», — сказал украинский премьер.

На сегодняшний день в стране «одна из самых стабильных ситуаций» с золотовалютными резервами, с ликвидностью банков и с государственным долгом, что является залогом стабильности курса, утверждает премьер.

Шмыгаль также раскрыл основные параметры государственного бюджета на 2021 год. По его словам, власти ожидают в следующем году курс доллара на уровне 29 гривен.

Ранее эксперты издания Der Standard предрекли Украине огромные потери в случае запуска газопровода «Северный поток — 2». По их мнению, успешный финал проекта может обернуться для Украины потерей миллиардов.