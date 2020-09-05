Полковник Чмутин предупредил США о появлении в РФ «поездов-призраков»

Москва, 5 сентября. Полковник Юрий Чмутин заявил, что выход США из двух договоров по контролю количества наступательного вооружения подталкивает Россию к поиску решений, которые минимизируют риски военного характера.

Как сообщил член президиума «Офицеров России», ветеран ракетных войск Юрий Чмутин, РФ может пересмотреть свою позицию по дивизиям боевых железнодорожных ракетных комплексов (БЖРК), которые попали под сокращение после распада СССР. Россия в 2000-х годах решила подумать насчет возрождения этого важнейшего компонента ВС страны, и был представлен проект «Баргузин», однако в 2017 году российские власти отказались от него.

В интервью «ПолитЭксперту» Чмутин заметил, что РФ может пересмотреть свою позицию по БЖРК в связи с выходом США из соглашений, касающихся контроля над вооружениями. Также под вопросом остается и судьба СНВ-3. Поэтому, по словам собеседника издания, «Россия рассматривает возможность модернизации и размещения этого комплекса БЖРК».

Традиционные ракетные комплексы уступают «поездам-призракам» в мобильности. Возможное их возрождение в РФ должно охладить пыл потенциальных агрессоров, в том числе Соединенных Штатов.