Тайфун «Майсак» засыпал пляжи Приморья деликатесами

Москва, 5 сентября. Жители Приморья впервые после тайфуна «Майсак» вышли на пляжи. Люди собирают морепродукты, которые вынесло на берег волной.

«Даров моря» столько, что жители собирают мидии, устриц и гребешки ведрами. Некоторые чистят морепродукты на берегу, чтобы освободить тару и собрать новую партию деликатесов. Местные жители опубликовали несколько видеозаписей, на которых запечатлели свой «улов».

Местный телеканал опубликовал репортаж, в котором рассказывается о сборе моллюсков. Герои сюжета делятся положительными эмоциями и рассказывают, что такое явление происходит в Приморье впервые.

В начале сентября на приморье обрушился мощнейший за последние 50 лет тайфун. «Майсак» стал причиной множества коммунальных аварий, ветром вырывало деревья и переворачивало автомобили. Специалисты установили, что порывы ветра на мысовых метеостанциях достигали рекордных 43 метров в секунду. Позже сообщалось, что из-за шторма на берег выбросило плавучий кран «Черноморец-34». В результате происшествия погибло 2 человека. Всего известно о трех погибших и 55 пострадавших.