Андрей Григорьев-Апполонов рассказал поклонникам о своем горе

Москва, 5 сентября. Популярный российский певец Андрей Григорьев-Апполонов поделился с поклонниками трагическими новостями. Артист опубликовал пост в Instagram, посвященный годовщине смерти бывшего солиста «Иванушек» Игоря Сорина.

Сорин был в первом составе популярного коллектива наряду с Григорьевым-Апполоновым и Кириллом Андреевым. Певец был одним из «иванушек» с 1995 года, весной 1998 года Сорин решил покинуть коллектив и заняться сольной карьерой.

Трагедия в жизни уже бывшего вокалиста «Иванушек» произошла 1 сентября 1998 года. Певец выпал из окна шестого этажа жилого дома, а 4 сентября звезды не стало. Ему было 28 лет.

Каждый года бывшие коллеги Сорина напоминают поклонникам о своем горе. Они публикуют архивные фото и видео со звездой.

«22 года», — кратко подписал снимки с Сориным 50-летний исполнитель.

Ранее личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин опубликовал редкий снимок участников группы «Иванушки International», на котором, в частности, есть Игорь Сорин. Кадр был сделан в 1997 году, когда «Иванушки» записывали совместную композицию с певицей Софией Ротару к 1 Мая. Молодые исполнители для съемки оделись в рабочие комбинезоны.